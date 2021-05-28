«Белоруссия проиграна» – глава МИД Украины обвинил Европу

Украина «проиграла Белоруссию Путину» из-за действий Европы, которая вместо долгосрочной стратегии против Лукашенко позволила своим компаниям вести успешный бизнес с белорусским режимом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, единственное, что сейчас может предпринять Украина, это заставить Москву «заплатить высокую цену за поглощение Белоруссии».

«То, что мы имеем сегодня в Белоруссии – это результат того, что у Запада не было стратегии по отношению к Белоруссии, а у России она всегда была. Сейчас в Белоруссии работают очень много компаний из Европейского союза, и мы тут сейчас: «Давайте все закроем, все». А я имею определенные основания утверждать, что позиция отдельных стран ЕС, например, по отношению к Белоруссии, сдерживается именно наличием их бизнеса там, который очень эффективно присутствует.

Поэтому Белоруссия сейчас проиграна – это констатация факта. Все, что мы можем делать сейчас – это защищать права людей и беречь своих граждан, чтобы они не попадали в беду, и осуществлять какое-то дополнительное давление на Россию. Просто содержание Белоруссии будет обходиться дороже Путину, вот и все», – приводит слова Кулебы «Политнавигатор».

«Безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией – это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», – переживает глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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