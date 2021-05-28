российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 мая 2021, 17:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Вопрос признания Белоруссией Крыма тоже будет решен»: эксперт о встрече Путина и Лукашенко

Фото: пресс-служба Кремля

Предстоящие переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут посвящены усилению Союзного государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков на пресс-конференции в Москве.

По мнению эксперта, на встрече лидеров будет вопрос о помощи в преодоления блокады, в которой оказался Минск после инцидента с самолетом. «Второй вопрос, это ускорение интеграции между Россией и Белоруссией в Союзном государстве. Оно должно выйти на новый уровень», – считает Марков.

Политолог обратил внимание, что в развитии Союзного государства «есть проблема». «Сам Лукашенко боится пройти вперед, потому что, во-первых, он боится, что кучу власти потеряет, если кремлевский начальник будет решать вопрос о том, кто находится у власти в Минске… Во-вторых, все белорусское общество боится, что белорусская экономика будет растерзана российскими олигархическими группировками и, вместо социально-ориентированной белорусской социально-экономической модели, будет сформирована российская такая – немножко в стиле социал-дарвинизма, олигархическая модель», – пояснил он.

В связи с этим Марков отметил, что белорусскому обществу со стороны России «должны быть даны гарантии». «Я думаю, здесь нам подходит китайский принцип – одна страна, две системы. Это нужно активно обсуждать. Думаю, надо переходить к единой валюте, к рублю, без сомнения, согласованию всех таможенных и налоговых ставок, по всему комплексу. Там большая работа, ее нужно делать. Кроме этого, нужно армии России и Белоруссии постепенно сближать, вплоть до формирования единой армии. Не исключено, что символический вопрос признания Белоруссией Крыма тоже будет решен», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.05.21

Россияне потратили 700 млн рублей за три дня по программе детского кэшбека. / Президент Сербии заручился поддержкой России перед началом переговоров с Приштиной. / Греция «со дня на день» ждет возобновления авиарейсов для туристов из России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Белоруссия проиграна» – глава МИД Украины обвинил Европу

Метки / Белоруссия

«Противостоять русофобии»: эксперт объяснил, почему Россия проигрывает информационные войны

«Польская ловушка»: скандал вокруг Белоруссии направлен против России, но выйдет боком для ЕС

Белоруссия остановила поставки бензина на Украину

Суд в Минске отказался отменить арест россиянке Софии Сапеге

СМИ: Россия отказалась пускать самолеты иностранных авиакомпаний, облетающие Белоруссию

«Белавиа» отменила рейсы по 11 направлениям в Европе

Дружит с Лукашенко: сербская оппозиция потребовала от Евросоюза ввести санкции против президента Вучича

Польша объяснила инцидент с самолетом «Белавиа» решением Франции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Белоруссия, Европа, Лукашенко Александр, Путин Владимир,