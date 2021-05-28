«Вопрос признания Белоруссией Крыма тоже будет решен»: эксперт о встрече Путина и Лукашенко

Предстоящие переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут посвящены усилению Союзного государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков на пресс-конференции в Москве.

По мнению эксперта, на встрече лидеров будет вопрос о помощи в преодоления блокады, в которой оказался Минск после инцидента с самолетом. «Второй вопрос, это ускорение интеграции между Россией и Белоруссией в Союзном государстве. Оно должно выйти на новый уровень», – считает Марков.

Политолог обратил внимание, что в развитии Союзного государства «есть проблема». «Сам Лукашенко боится пройти вперед, потому что, во-первых, он боится, что кучу власти потеряет, если кремлевский начальник будет решать вопрос о том, кто находится у власти в Минске… Во-вторых, все белорусское общество боится, что белорусская экономика будет растерзана российскими олигархическими группировками и, вместо социально-ориентированной белорусской социально-экономической модели, будет сформирована российская такая – немножко в стиле социал-дарвинизма, олигархическая модель», – пояснил он.

В связи с этим Марков отметил, что белорусскому обществу со стороны России «должны быть даны гарантии». «Я думаю, здесь нам подходит китайский принцип – одна страна, две системы. Это нужно активно обсуждать. Думаю, надо переходить к единой валюте, к рублю, без сомнения, согласованию всех таможенных и налоговых ставок, по всему комплексу. Там большая работа, ее нужно делать. Кроме этого, нужно армии России и Белоруссии постепенно сближать, вплоть до формирования единой армии. Не исключено, что символический вопрос признания Белоруссией Крыма тоже будет решен», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.05.21

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