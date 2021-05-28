Белоруссия остановила поставки бензина на Украину

Белорусская нефтяная компания приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Компания до сих пор не подтвердила отгрузку топлива на июнь, хотя до срока осталось три дня, сообщает издание enkorr со ссылкой на держателей контрактов от БНК.

«Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. По А-92 будет поставлен полный объем», – заявил собеседник издания.

Глава «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн назвал отказ от поставок «худшим решением» белорусской стороны.

«За их продуктом 50% рынка. Задача стоит нестандартная – найти 50 тыс. т «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – написал Куюн в Facebook.

Ранее днем правительство Украины утвердило запрет на использование воздушного пространства страны белорусскими самолетами с 29 мая. Киев анонсировал это решение 24 мая в связи с постановлением саммита стран ЕС запретить перевозчикам из Белоруссии пролеты в небе над странами Европы. Европейские авиакомпании призвали облетать белорусскую территорию.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 28.05.21

Ямальские депутаты просят разрешить переносить границы особо охраняемых территорий. Кому на самом деле это нужно?. / «Договорились с Путиным» – Лукашенко откроет пункты вакцинации «Спутником V» на границе с Украиной. / Курганский губернатор Шумков выложил сторис, посвященный праймериз «Единой России». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»