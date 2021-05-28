На Украине ждут подорожания бензина А-95 до 2 долларов за литр

Отказ белорусских компаний от заключения июньских контрактов на поставки бензина А-95 на Украину может привести к подорожанию этой марки топлива на заправках «Незалежной» до 50 гривен (около 170 рублей) и выше за литр.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на экспертов сообщают украинские СМИ.

Отказ в поставках на Украину связан как с американскими санкциями против белорусских НПЗ, так и ответными мерами Минска против недружественных действий Киева, закрывшего авиасообщение с Белоруссией.

«Дело в том, что в Беларуси возникли проблемы с загрузкой крупного нефтеперерабатывающего завода НАФТАН – из-за американских санкций туда прекратились поставки российской нефти. Другой крупный НПЗ – Мозырский – с начала июня останавливается на плановый ремонт. Поэтому белорусы сами опасаются дефицита ресурса. Не исключено, что на сегодняшней встрече Путина и Лукашенко какое-то решение по поставкам нефти будет найдено. Но, если нет, нам стоит готовиться к дефициту бензина», – цитирует издание «Страна.УА» главу украинского агентства «А-95» Сергея Куюна.

Другой эксперт уверен, что главная причина прекращения поставок политическая, и в ближайшее время Белоруссия введёт ограничительное лицензирование на поставку на Украину всей линейки нефтепродуктов.

«Ажиотаж, дефицит, и, как следствие, рост цен. Бензин может подорожать и до 50 гривен за литр», – заявил руководитель специальных проектов НТЦ Геннадий Рябцев.

«Больших запасов бензина, в отличие от того же дизеля, АЗС не держат, поэтому перебои с поставками рынок почувствует тут же», – отметил эксперт и добавил, что на Россию нет надежды.

«РФ летом практически всегда закрывает экспорт бензина, так как у них у самих повышенные потребности. Да и в последние годы у нас практически не было поставок российского бензина – нет нужных объемов соответствующего качества», – сетует Рябцев.

«Дело даже не в выборе поставщика. Бензин поставляется по долгосрочным контрактам (как правило, годовым). Летом на ресурс всегда повышенный спрос, так что его просто физически может не оказаться», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.21

Выходные в Крыму будут грозовыми. / В Ялте начали штрафовать «коней» и прочих фотовымогателей. / Как обойти санкции: чехи и немцы «зашли» в Крым. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»