Лукашенко останавливает экспорт украинских товаров в Белоруссию

Белоруссия вводит индивидуальные лицензии по особому разрешению правительства на целый ряд товаров украинского экспорта. Данная ограничительная мера фактически остановит украинский экспорт в Республику Беларусь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил торговый представитель Украины в РБ Тарас Качка.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель», – говорится в сообщении торгпреда.

По его словам, Минск фактически вводит «ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь».

Качка назвал подобные меры «дискриминационными», не упомянув, что совсем недавно Киев ввёл против Минска ряд односторонних санкций, в том числе закрыв авиасобщение с Белоруссией.

«Это фактически остановит украинский экспорт. Пока, впрочем, о таких решениях официально белорусские власти не заявляют. Для справки – экспорт украинских товаров в Белоруссию в 2020 году составил $ 1,33 млрд», – приводит слова торгпреда украинский телеграм-канал «Политика страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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