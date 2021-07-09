«Считать умеет» – в Киеве уверены, что Лукашенко никогда не признает Крым

Украина может смело ужесточать санкции против режима Александра Лукашенко, не боясь серьёзных ответных действий со стороны Минска – ни в экономической, ни в политической сфере.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, взаимная торговля Украины и Белоруссии гораздо выгоднее Минску. Кроме того, Лукашенко прекрасно знает, что Киев мгновенно введёт самые жёсткие санкции в случае признания Крыма Белоруссией.

«Хоть Лукашенко и сумасшедший узурпатор, но считать он ещё умеет. И понимает, что торговля между Белоруссией и Украиной намного выгоднее Белоруссии, и Белоруссия экспортирует в Украину в три раза больше, чем Украина экспортирует в Белоруссию, и боится разрыва отношений, поэтому старается не так нагло себя вести. Вывод – надо занимать наступательную позицию», – сказал Гончаренко и призвал немедленно усилить санкционное давление на Лукашенко.

«Посмотрите, только Украина проявила немного силы, ввела санкции – да, он там воет, кричит Лукашенко, но, видите, он всё считает и на какие-то крайние вещи не идёт. Так бы он уже и Крым признал. То есть, мы сильная, большая страна и мы должны вести себя соответствующим образом...

Ждём введения санкций на уровне СНБО против окружения Лукашенко, надо присоединяться к европейским санкциям. Нужно давить этот режим и давить. И помочь нашим братьям белорусам как можно скорее освободиться, и защищать собственное достоинство, нашу «гиднисть», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского депутата.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поообещал Минску «мгновенный» санкционный ответ на организацию полётов «Белавиа» в Симферополь. Белорусский авиаперевозчик в Крыму так и не появился.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.07.21

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