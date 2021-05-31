Украина намерена объявить террористическим «режим Лукашенко»

Верховная рада Украины рассмотрит новый законопроект о признании «режима Лукашенко представляющим угрозу международной безопасности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк.

«Мы вместе с нашими европейскими и международными партнёрами внимательно следим за событиями в Белоруссии. Хочу присоединиться к зарегистрированному постановлению в Верховной раде №5560 «Об обращении к международным организациям и к властям и парламентам мировых государств о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности».

Украинский парламент предъявляет условия к Республике Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Романа Протасевича и других политических узников.

Также Верховная рада призывает усилить давление на Белоруссию, в том числе путём использования ограничительных мер, то есть – санкций против деятелей режима Лукашенко.

Безусловно, это постановление должно быть рассмотрено, как можно быстрее, я надеюсь, что оно будет рассмотрено ВР во вторник. И надеюсь, что наберёт конституционное большинство голосов», – объявила Кондратюк и добавила, что парламент обратится к президенту с требованием ввести санкции против белорусских властей, причастных к «актам государственного терроризма».

«Мы обратимся к президенту и к СНБО с просьбой определить перечень и немедленно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, а также чиновников, непосредственно причастных к актам государственного терроризма, которые систематически нарушают права человека – преследования и аресты журналистов и политических оппонентов», – приводит «ПолитНавигатор» слова зампреда главы Верховной рады.

Симферополь, Валентин Карамазов

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