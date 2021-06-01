«С меня взятки гладки!» Лукашенко рассказал о проработке открытия авиарейсов в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Такое заявление прозвучало во вторник, 1 июня, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Соответствующее поручение уже выдано компетентным ведомствам, передает государственное агентство БелТА. По признанию Лукашенко, Минск пошел на такой шаг из-за закрытия украинского неба для белорусской авиации.

Президент Белоруссии отметил, что раньше белорусы летали в Крым через Украину, чтобы «не обострять отношения» с киевскими властями. «Украина закрыла для нас небо, так. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым», – сказал Лукашенко на видео, опубликованном в близком к пресс-службе главы Белоруссии телеграм-канале «Пул Первого».

Белорусский президент констатировал, что из-за действий Киева, устроившего «канитель» с закрытием воздушного пространства, попасть в Крым теперь можно только через Россию. «Я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он как-то отвез меня в Крым. Может мы на той шхуне, где вели переговоры, сядем и пройдем в Крым. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель. Они устроили эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», – заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Лайнер посадили в аэропорту белорусской столицы под предлогом полученного сообщения о минировании воздушного судна. Бомбу на борту самолета не нашли, но с лайнера сняли бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его подругу российскую гражданку Софию Сапегу. Белорусские власти задержали обоих.

Из-за инцидента власти ЕС закрыли небо для белорусских самолетов, а авиаперевозчиков попросили летать над Белоруссией.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 01.06.21

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