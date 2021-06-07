На Украине предлагают создать Союзное государство с Белоруссией – без Лукашенко

Украина должна подписать все необходимые межгосударственные договоры с оппозиционным правительством Белоруссии во главе со Светланой Тихановской и разорвать дипломатические отношения с «режимом Лукашенко».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют ведущие украинские политологи.

По их словам, последний инцидент с посадкой самолёта Ryanair и арестом оппозиционера Романа Протасевича перечеркнул возможность любых отношений с официальным Минском. Особенно в Киеве возмущены приглашением в Белоруссию следователей ЛНР для допроса Протасевича в связи с его участием в войне на Донбассе в составе неонацистского полка «Азов» (запрещён в РФ).

«Представители т.н. прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали в Минск для допроса блогера Романа Протасевича по факту участия в «незаконных вооружённых формированиях». Что должна сделать в ответ Украина, чтобы четко расставить границы для диктатора Лукашенко?..

Во-первых, заявить на официальном уровне о поддержке и признании белорусской оппозиции правительством в изгнании. Во-вторых, принять на уровне президента лидера белорусских протестов Светлану Тихановскую, как это уже сделало большинство стран ЕС. В-третьих, разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко как не предоставляющим официальное волеизъявление большинства граждан Беларуси», – заявил политолог Тарас Березовец.

Его поддержал политолог Юрий Романенко и предложил создать Союзное государство с новым «демократическим правительством» Белоруссии.

«Поскольку Лукашенко впустил в Беларусь представителей ЛНР для допроса Протасевича, то Украине самое время сделать заявление о создании Союзного государства Украины и Беларуси. И пригласить Тихановскую форсировать правительство на территории Украины. Пусть Лука увидит, как это работает относительно РБ», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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