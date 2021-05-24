В Верховной раде призвали свернуть любые дипотношения с Белоруссией

«Белорусский режим представляет угрозу международной безопасности», поэтому Украина должна прекратить любые дипломатические контакты с Минском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в украинском парламенте заявили члены межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», созданного после скандальных выборов президента Белоруссии в прошлом году.

По мнению украинских депутатов, принудительная посадка белорусскими властями самолёта авиакомпании Ryanair и арест основателя телеграм-канала Nехта (признан экстремистским в РБ) требуют безотлагательной реакции Киева.

«Межфракционное объединение Верховной рады Украины «За демократическую Беларусь» призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко: официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности; прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных; немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси; прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью», – говориться в заявлении украинских парламентариев.

Депутаты также призвали отныне называть Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси» и ввести против него санкции.

Как сообщал «Новый День», самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афины – Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске днем 23 мая, согласно официальным данным, из-за сообщения о минировании. В результате летевший на борту лайнера сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич был задержан в аэропорту.

С осуждением действий белорусских властей выступили США и страны ЕС. Так госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал немедленно отпустить Протасевича, а посадку самолета он назвал «шокирующим актом режима Лукашенко».

Напомним, ранее в администрации Зеленского назвали Россию «главным организатором» принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Симферополь, Валентин Карамазов

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