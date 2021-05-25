Минск направил Киеву ноту протеста за «авиационную блокаду» Белоруссии

Решение Украины закрыть авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair является возмутительной акцией, направленной на авиационную блокаду Республики Беларусь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства Белоруссии на Украине.

В посольстве напомнили Киеву об инциденте 2016 года в небе над Украиной, когда рейс компании «Белавиа» был принуждён к возвращению и посадке в аэропорту Борисполь.

«Белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании «Белавиа», осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации», – отмечается в заявлении.

«Белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту «Минск» самолета авиакомпании «Ryanair», осуществленной экипажем данного воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности.

В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга», – заявили в посольстве Республики Беларусь.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.21

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