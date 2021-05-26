Украина запретила поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии

Украина ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, предусмотрительно обозначив срок до 1 октября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Запрет объясняется, в том числе причинами «энергетической безопасности» Украины и ориентацией страны на энергосистему Европы. Отметим, что без экстренных поставок электричества из Белоруссии и РФ прошедшей зимой Украине грозил энергетический коллапс и веерные отключения.

При этом, Комиссия не исключает продления запрета на импорт после 1 октября, если прогнозы погоды на осенне-зимний период будут благоприятными.

«Пример этой зимы – импорт был необходим, но это не значит, что мы не продлим запрет. Сегодня мы готовы это сделать до 1 октября», – заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, продолжение импорта электроэнергии из РФ и РБ «противоречит стратегическим целям Украины», которая стремится в Европу.

«Ориентация на импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами европейского Энергетического общества, противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности», – говорится в письме НКРЭКУ.

Тарасюк добавил, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «негативно влияет на работу угледобывающих предприятий Украины и ставит под угрозу синхронизацию украинской ОЭС и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии».

Украинские эксперты объясняют решение НКРЭКУ чисто политическими причинами.

«Украина запретила до 1 октября импорт электроэнергии из России и Беларуси. Впрочем, летом она особо и не нужна. Потребность в дополнительном потоке электричества вырастает с началом отопительного сезона. Так что шаг в большей степени демонстративный. Мол, давим Лукашенко по всем фронтам – и на авиационном, и на энергетическом», – пишет украинский телеграм-канал «Политика Страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

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