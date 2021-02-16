На шестом году блокады Крыма Украина наращивает импорт электроэнергии из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился полностью отрезать украинскую энергетическую систему от российской к 2023 году и подключиться к единой системе ЕС.

Однако реальность пока складывается таким образом, что в условиях технической деградации украинских электростанций и дефицита топлива Киеву приходится экстренно увеличивать закупку электричества в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Украина продолжит импорт российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона заявил сегодня глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта электроэнергии из РФ», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Киев снял запрет на импорт электричества из РФ несколько дней назад на фоне остановок целого ряда ТЭС по причине отстутствия в стране угля, а также невозможности точно установить количество газа в подземных хранилищах.

Как известно, энергетическую блокаду Крыма Украина ввела в конце 2015 года, намеренно обрушив опоры ЛЭП на границе с полуостровом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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