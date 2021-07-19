Энергонезависимость откладывается: Украина запросила у России экстренные поставки электричества

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» обратилась в субботу к Российской Федерации с запросом экстренной помощи в связи с угрозой аварийных веерных отключений электричества в «Незалежной». Аналогичный запрос в воскресенье был направлен Белоруссии.

Сообщается, что Киев пытался скрыть данную информацию от СМИ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

Критическая ситуация вызвана резким ростом потребления элетроэнергии из-за установившейся на Украине небывалой жары и сопутствующим дефицитом угля для ТЭЦ и ТЭС.

Напомним, в мае Украина ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября.

Запрет объяснялся необходмостью обеспечить «энергетическую безопасность» Украины и ориентацию страны на энергосистему Европы.

При этом, не исключалось продление запрета на импорт после 1 октября, «если прогнозы погоды на осенне-зимний период будут благоприятными».

Отметим, что без экстренных поставок электричества из Белоруссии и РФ прошедшей зимой Украине грозил энергетический коллапс и веерные отключения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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