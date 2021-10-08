Украина за неделю потеряла энергомощности в объёме «двух Крымов»

Производство электроэнергии на Украине из-за резкого повышения цен на газ для ТЭЦ сократилось на три тысячи мегаватт. Отметим, что российский полуостров Крым, против которого Киев ввёл энергоблокаду в 2015 году, потребляет сейчас около полутора тысяч мегаватт, причём за счёт собственной генерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о тревожной ситуации на украинском энергорынке заявил сегодня с трибуны Верховной рады министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Из-за значительного роста цены на газ мы потеряли производителей электрической энергии из этого сырья. ТЭЦ, которые работают на газу, значительно уменьшили производство электроэнергии, а это, соответственно, увеличивает сжигание угля», – отметил министр.

«Производители, которые производят 25% электроэнергии из углеводородов в стране, прекратили производство в силу цены на газ. И это потеря в энергосистеме – три тысячи мегаватт установленной мощности. На местах не покупают газ и не вырабатывают электроэнергию. Соответственно, это увеличивает нагрузку на систему, и государство должно принимать быстрые решения», – приводит слова Галущенко «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно Украина продлила запрет на покупку электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.10.21

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