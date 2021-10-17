Отсутствие угля вынудит Украину просить электроэнергию у РФ и Белоруссии – киевский эксперт

Украинская энергетика фактически лишилась угольной генерации из-за критического дефицита антрацита.

Следствием этого станут повсеместные веерные отключения электричества на Украине, если Киев не возобновит полноценные поставки из Белоруссии и России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, за счёт только атомной и гидро- энергетики Украина не сможет пройти отопительный сезон.

Отметим, что в мае Киев ввёл запрет на импорт электричества из РФ и РБ до 1 октября текущего года, а затем продлил его ещё на месяц.

«На данный момент запасы угля на ТЭС и ТЭЦ примерно в шесть раз меньше, чем предусмотрено графиком накопления угля. О том, что проблема есть, власть знала еще в начале сентября, и уже тогда делались заявления, что нехватку электроэнергии покроют АЭС, и это поможет пройти зимний период.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что благодаря дополнительной выработке АЭС удастся сэкономить порядка 3 млн тонн угля, и этот уголь не нужно будет закупать и привозить. Расчет был на это.

Но все будет зависеть от того, какая будет зима, какое потребление электроэнергии и пр. Возможно, если промышленные предприятия будут останавливаться из-за высоких цен на газ, ее потребление сократится. Но все подобные расчеты очень приблизительны. Все это – гадание на кофейной гуще.

У власти нет, на самом деле, уверенности, что зиму удастся пройти на энергии АЭС. Поэтому они уже и договариваются с белорусами о поставках. Вопрос – о чем именно договорятся, каким образом энергия будет поставляться в страну. Думаю, будут, как минимум, аварийные перетоки, причем в достаточно больших объемах, то есть, фактически импорт. Перетоки больше 100 МВт означают, что в энергосистеме есть проблемы. И это фактически импорт электроэнергии, то есть, должен быть договор о ее покупке.

Вероятно, ситуацию с углем уже не удастся выровнять. Это было понятно еще летом, когда пошел рост цен на газ и уголь, весь уголь начал забирать Китай.

Таким образом, Украине зимой придется рассчитывать на атомную генерацию, импорт из Белоруссии и России и сокращение потребления. Если ситуация будет уж совсем критической, придется возобновлять веерные отключения. Такой у нас рецепт решения проблемы нехватки угля для генерации», – цитирует Корольчука «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно министр энергетики страны Герман Галущенко заявил с трибуны Верховной рады, что в 2023 году Украина отсоединится от общей с Россией энергосистемы и присоединится к европейской.

Симферополь, Валентин Карамазов

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