Украина намерена «рассчитаться с Россией» отсоединением своей энергосистемы

В 2023 году Украина отсоединится от общей с Россией энергосистемы и присоединится к европейской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня с трибуны Верховной рады заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России», – сказал Галущенко, отвечая на замечание одного из парламентариев – «до каких пор Украина будет рассчитываться собственным суверенитетом за поставки электроэнергии из РФ».

Галущенко пообещал, что в 2023 украинская энергосистема начнет с работать синхронно с европейской и полностью отсоединится от общей энергосистемы с Россией.

«Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики», – заявил министр.

По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

Между тем, в этом же выступлении Галущенко поделился тревожной информацией о том, что производство электроэнергии на Украине из-за резкого повышения цен на газ для ТЭЦ сократилось на три тысячи мегаватт.

Недавно Украина продлила запрет на покупку электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет на поставки российского и белорусского электричества вводился в мае 2021 года, однако уже в июле Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к Российской Федерации с запросом экстренной помощи в связи с угрозой аварийных веерных отключений электричества в «Незалежной». Аналогичный запрос был направлен и Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.21

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