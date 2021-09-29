До первых ЧП: Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Национальная комиссия Украины по осуществлению государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц введённый до 1 октября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявлено по итогам совещания членов Нацкомиссии.
Регулятор мотивировал своё решение тем, что Россия и Белоруссия не являются членами европейского энергетического сообщества, а также необходмостью обеспечить «энергетическую безопасность» Украины и ориентацию страны на энергосистему ЕС.
Напомним, предыдущий запрет на поставки российского и белорусского электричества вводился в мае 2021 года, однако уже в июле Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к Российской Федерации с запросом экстренной помощи в связи с угрозой аварийных веерных отключений электричества в «Незалежной». Аналогичный запрос был направлен и Белоруссии.
Сообщалось, что Киев пытался скрыть данную информацию от СМИ.
Критическая ситуация тогда была вызвана резким ростом потребления элетроэнергии из-за установившейся на Украине небывалой жары и сопутствующим дефицитом угля для ТЭЦ и ТЭС.
Не исключено, что ситуация повторится осенью, но уже из-за холодов.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 29.09.21
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