До первых ЧП: Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Национальная комиссия Украины по осуществлению государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц введённый до 1 октября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявлено по итогам совещания членов Нацкомиссии.

Регулятор мотивировал своё решение тем, что Россия и Белоруссия не являются членами европейского энергетического сообщества, а также необходмостью обеспечить «энергетическую безопасность» Украины и ориентацию страны на энергосистему ЕС.

Напомним, предыдущий запрет на поставки российского и белорусского электричества вводился в мае 2021 года, однако уже в июле Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к Российской Федерации с запросом экстренной помощи в связи с угрозой аварийных веерных отключений электричества в «Незалежной». Аналогичный запрос был направлен и Белоруссии.

Сообщалось, что Киев пытался скрыть данную информацию от СМИ.

Критическая ситуация тогда была вызвана резким ростом потребления элетроэнергии из-за установившейся на Украине небывалой жары и сопутствующим дефицитом угля для ТЭЦ и ТЭС.

Не исключено, что ситуация повторится осенью, но уже из-за холодов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.09.21

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