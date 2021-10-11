Мы обречены просить у России уголь и электричество – экс-министр экономики Украины

Украина никогда не сможет обеспечить себя достаточным количеством сырья для выработки электроэнергии, кроме того, страна не в состоянии закупать дорогое электричество на Западе. Все заявления Киева об отсоединении от энергосистем России и Белоруссии являются блефом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Напомним, на днях министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил с трибуны Верховной рады, что в 2023 году Украина отсоединится от общей с Россией энергосистемы и присоединится к европейской.

Однако, по словам Суслова, Украина обречена покупать у России электричество и закупать энергетический уголь для собственного производства тепла и энергии на долгие годы вперёд.

«У нас действительно тяжелая ситуация с тепловой энергетикой. Запасы, накопленные к зиме, примерно в три раза меньше того, что нужно было бы для нормального прохождения сезона. Естественно, Украина закупала, кстати, что касается российского угля, то мы все время его покупали и покупаем. И сейчас, очевидно, будем покупать», – отметил Суслов.

«Мы знаем, что, хотя мораторий на покупку российской энергии был продлен, но всего до 1 ноября. С 1 ноября украинское правительство намерено официально покупать недостающую электроэнергию – и в России, и в Белоруссии. Кстати, Белоруссия построила при помощи России мощную атомную станцию, которая готова поставлять Украине электроэнергию», – приводит слова украинского экономиста «ПолитНавигатор».

Как известно, недавно Украина продлила запрет на покупку электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет на поставки российского и белорусского электричества вводился в мае 2021 года, однако уже в июле Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к Российской Федерации с запросом экстренной помощи в связи с угрозой аварийных веерных отключений электричества в «Незалежной». Аналогичный запрос был направлен и Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.10.21

В Севастополе обновили максимум суточной выявляемости ковида. / В Крыму обокрали детский сад. / В Крыму зарегистрировано 526 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»