Топить нечем: на Украине могут закрыться все образовательные и медицинские учреждения

Дефицит угля, дороговизна газа и кризис неплатежей в коммунальной сфере может привести к закрытию всех бюджетных учреждений на Украине в текущем отопительном сезоне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По его словам, украинские власти пытаются объяснить закрытие детских садов и школ распространением коронавирусной инфекции, однако истинная причина кроется в наступившем энергетическом коллапсе в стране.

«В школах и больницах уже сейчас откровенный дубарь, школьников буквально с сегодняшнего дня в разных регионах начали спонтанно отправлять на досрочные каникулы, и вот сегодня же это порекомендовало сделать Министерство образования, разумеется, прикрываясь коронавирусом.

Но, несмотря на то, что действительно сейчас заболеваемость стремительно растет, по данным киевских властей заболеваемость школьников – только 0,3 процента, поэтому это такой фиговый листок, чтобы отправить школьников на каникулы из-за того, что просто нет тепла в школах. В ноябре из каникул они могут просто не выйти, а заодно придется закрывать и другие бюджетные учреждения, не только больницы и детсады, но и все прочее», – предупредил Саливон.

«Но даже если ситуация (с отсутствием энергоносителей) вернется в русло, то роста неплатежей, накопления долгов, резкого увеличения дефицита бюджетов разных уровней, многочисленных скандалов и тому подобных прекрасных событий – избежать абсолютно не удастся», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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