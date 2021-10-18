«Люди позамерзают» – украинский эксперт призвал ввести чрезвычайное положение

На Украине присутствуют все признаки энергетического коллапса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский.

Он призывает региональные власти объявлять чрезвычайное положение на местах, так как в этом случае государство будет обязано по закону поставлять газ без предоплаты и по минимальной цене.

«Есть ситуация коллапса или нет, я для себя пытался понять общаясь со своими коллегами экономистами. Часть говорит, что если в феврале будет холодно – будет кошмар, люди позамерзают. Другие говорят, что коллапс уже начинается, стоит посмотреть, что происходит в областях, где люди жалуются на холод», – отметил он.

«Я понял, что ситуацию можно решить вводом чрезвычайного положения на местном уровне, тогда договорённости о поставках газа, которые заключали частные компании с администрациями, могут быть отменены без последствий. Поскольку компании хотят сильно много денег, а Кабмин может заставить «Нафтогаз» продавать кубометр газа по цене 7,42», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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