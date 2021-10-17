Зеленский уговаривает украинцев не бояться энергетического коллапса

Объём газа, закачанного в украинские подземные хранилища, позволяет обеспечить голубым топливом население в отопительный сезон по приемлемой цене.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, стоимость газа для населения «благодаря действиям правительства», составит не 50, а 8 гривен.

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами», – утверждает Зеленский.

Однако ведущий указал ему на то, что местные власти не имеют в бюджетах средств, чтобы обеспечить установленную правительством цену для населения в 8 гривен, когда на рынке стоимость газа доходит до 1500 долларов за тысячу кубов.

На это Зеленский ответил, что «Нафтогаз» якобы предоставит необходимые объёмы по специальным договорам с муниципалитетами.

«Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК «Нафтогаз» и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена», – уверяет он.

Однако, по мнению украинских экспертов, проблема в том, что далеко не весь газ в ПХГ принадлежит Украине, а тот объём, который предназначен населению, невозможно поднять и подать в трубы технологически, так как после уменьшения российского транзита его недостаточно для создания требуемого рабочего давления в трубопроводах.

Кроме того, цена газа для промышленных предприятий, бизнеса и для ТЭЦ неподъёмная и никем не будет компенсироваться, вследствие чего Украину ожидает неизбежный энергетический коллапс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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