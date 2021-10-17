На Украине начинаются тарифные бунты

На Украине ещё не наступили настоящие холода, но граждане уже мёрзнут в неотапливаемых домах и выходят на улицы. С 1 ноября они получат платёжки с ценами на электричество и тепло, в несколько раз превышающими октябрьские. Ситуация усугубляется отсутствием в стране угля и «дикими» ценами на газ.

Эксперты отмечают, что пока протесты носят организованный характер, но стихийные выступления в разных регионах Украины могут последовать в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня под стенами Верховной рады прошёл многочисленный митинг под флагами общественной организации «Нет коррупции».

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами – «Остановить повышение тарифов ЖКХ!», «Зеленский обещал нам стабильность тарифов! Где она?», «Замерзать или влезать в долги – что нам делать зимой?».

Напомним, накануне стало известно, что свыше 90% потребляющих газ предприятий Украины близки к банкротству.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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