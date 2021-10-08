На Украине наступил апокалипсис – об этом заявили представители бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тариф на газ с июля по октябрь взлетел в стране почти в 4 раза: с 14,7 до 54,1 гривен за кубометр. Предприниматели уже заявили, что будут повышать цены на свою продукцию, а некоторым придется ограничивать производство, что тоже подстегнет рост цен.

«Извините, что отвлекаю от важных государственных дел. Но тут немного наступил апокалипсис, – написал на своей странице в Facebook владелец алкогольного холдинга Евгений Черняк. – Газ 54 тысячи гривен на ноябрь».

«Важно отметить, что по такой цене покупать голубое топливо будет только промышленность. Но это приведет к резкому подорожанию продуктов, товаров и услуг. Газ используют все: пищевая промышленность, аграрии и т.д.», – уточняет telegram-канал «ПриСлуга», объясняя, почему газ так резко подорожал:

– «Газпром» накануне запуска «Северного потока-2» ограничил поставки, не стал заказывать дополнительные мощности, что фактически привело к дефициту голубого топлива.

– подключились спекулянты на газовом рынке, из-за которых цены начали резко взлетать;

– Европа из-за холодной зимы и программы ухода от угля опустошила хранилища (напомним, что в подземные хранилища Украины закачивается и газ, предназначенный для дальнейшей транспортировки за границу).

«Кабинет министров в сложившейся ситуации оставил бизнес один на один с проблемой. Премьер Денис Шмыгаль всего лишь призвал увеличить добычу газа в Украине», – подчеркивает «ПриСлуга».

При этом 4 октября Украина остановила закачку газа в хранилища и резко нарастила отбор: 6 октября было выкачано в 91 раз больше, чем накануне.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.10.21

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