Украина оказалась единственной страной в Европе, вынужденной покупать газ на бирже, – по цене около тысячи долларов за тысячу кубометров.

Как известно, пять лет назад Киев категорически отказался закупать газ у «страны-агрессора» напрямую по долгосрочным контрактам.

В результате 91% промышленных предприятий Украины, в себестоимости которых доля газа составляет хотя бы 7%, уже сегодня становятся убыточными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Федерацией работодателей Украины.

Так, уже в октябре убыточными станут 91% компаний, а в ноябре их количество достигнет 96%.

Сообщается, что ещё в январе-июле, до резкого скачка цен на газ в Европе, эти предприятия были прибыльными.

Ситуация усугубляется тем, что 90% потребляющих природный газ предприятий не имеют технологической возможности его замены.

Директора 97% исследуемых компаний заявили, что ситуацию спасут только долгосрочные контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

49% предприятий уже сейчас планируют остановить производство. Остальные закроются до конца года, если цены на голубое топливо не вернутся к прежним значениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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