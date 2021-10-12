Во Львовской области объявлена чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений объявлена властями Львовской области на Украине, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Львовской областной госадминистрации (ОГА).

Руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван заявил: «Сегодня на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ. В этих учреждениях есть более 4 000 пунктов учета газа. Из-за отсутствия поставок газа включены лишь 986 пунктов, что составляет 23,4%».

«В связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 гг., последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области, а также вероятности значительного материального ущерба региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) признала существующее положение чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня», – отмечается в сообщении пресс-служба Львовской ОГА.

Также сегодня, 12 октября, в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам чрезвычайная ситуация была объявлена в Закарпатской области и областном центре городе Ивано-Франковск

В конце сентября кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины» и офис президента Украины подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти, цена газа для населения не превысит 7 гривен 42 копейки (20руб. 16коп) за кубометр, а для бюджетных учреждений – 16 гривен 39 копеек (44 руб.54коп.).

Согласно меморандуму, поставлять газ по таким ценам должен «Нафтогаз трейдинг». Однако он не принимает участия в тендерах, – в закупках участвуют частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам, они вынуждают учреждения оплачивать газ по цене 35(95 руб.11коп.)-45(122руб.28 коп.) гривен за кубометр.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 12.10.21

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