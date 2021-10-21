Украина ответит России производством биогаза

Украина ни за что не станет заключать с «Газпромом» договор о прямых закупках природного газа и даже готова отказаться от импорта голубого топлива из Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, Украина сделает упор на добычу собственного газа, а также на производство биогаза.

«Никакие планы относительно этого (прямых закупок газа у РФ – прим «НД») даже близко не обсуждаются. Мы закупаем в Европе сейчас, но наш план сделать так, чтобы мы вообще не импортировали газ, чтобы мы больше добывали природного газа и мы производили так называемый биогаз», – сказал Витренко.

Напомним, на Украине из-за дороговизны газа останавливаются предприятия и отключаются от тепла населённые пункты.

Ранее «Нафтогаз» отказался заключать транзитный контракт с Газпромом. Витренко заявляет, что транзитный договор Украина намерена подписывать «только с европейскими компаниями».

Симферополь, Валентин Карамазов

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