«Только с ЕС» – Нафтогаз отказался заключать транзитный контракт с Газпромом

Новый контракт с «Газпромом» на транзит газа после 2024 года не даст никаких гарантий бесперобойной прокачки через Украину в Европу. Поэтому «Нафтогаз» будет заключать договоры на транзит российского газа только с европейскими компаниями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

При этом он потребовал сохранить для Украины статус страны-транзитёра российского газа, минимум, на десятилетний срок, сославшись на обязательства Германии в связи с запуском «Северного потока-2».

«Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в Европейские суды», – грозит Витренко и «Газпрому», и правительству Германии.

Ранее глава «Нафтогаза» требовал вообще исключить Берлин из переговорного процесса по транзиту, однако, по всей видимости, не добился понимания в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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