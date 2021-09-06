Бывший советник Путина призвал Украину прощаться с газовым транзитом навсегда

Вопрос транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года можно считать закрытым. Россия, достроив «Северный поток-2», через три года перестанет использовать украинскую ГТС, несмотря ни на какие санкционные угрозы со стороны Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил перебравшийся в Америку бывший советник президента РФ по экономическим вопросам, а ныне яростный критик Кремля Андрей Илларионов.

Он призвал украинские власти как можно скорее разработать собственную энергетическую политику и экономическую стратегию.

«Вопрос является закрытым. После 24-го года надо рассчитывать на то, что газа из России через территорию Украины поставляться не будет. Надо для себя посмотреть правде в глаза и принять для себя решение, для Украины я имею в виду, что газа из России после 24-го года не будет вообще», – утверждает эксперт.

«А до 24-го года, оставшиеся три года, объемы транзита газа будут падать, сокращаться и скоро дойдут до нуля. И поэтому надо строить свою энергетическую политику, экономическую стратегию, исходя из того, что газа из России через Украину после 24-го года поставляться не будет», – приводит слова Илларионова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.09.21

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