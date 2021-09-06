Украина вновь требует консультаций с Германией и США по гарантиям после запуска «Северного потока-2»

Киев готовит собственную юридическую позицию и требует незамедлительных консультаций с Берлином и Вашингтоном, давшим отмашку на достройку газопровода «Северный поток-2».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина.
По её словам, речь в украинских документах идёт о «компенсаторных моментах» для Киева по транзиту и энергетической безопасности. Кроме того, украинский министр дежурно заговорила об опасности «Северного потока-2» для всей Европы, о чём Киев обязательно заявит в ходе консультаций.
«Важно, чтобы эта дискуссия касалась не только вызовов по безопасности для Украины, но и Европы в целом, так как запуск «Северного потока-2» – это элемент гибридной войны. И мы хотим напомнить многим столицам, как они уже становились объектом газового шантажа со стороны России», – рассуждает Стефанишина.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать с Украиной «постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой».
Между тем, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что до завершения строительства газопровода остались «считанные дни».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 06.09.21
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