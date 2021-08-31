Еврокомиссия положительно ответила на запрос Украины о консультациях по «Северному потоку-2»

Европейская комиссия спустя месяц ответила на письмо МИД Украины с просьбой провести безотлагательные консультации по газопроводу «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Напомним, Киев сразу после заключения в Вашингтоне соглашения Байден-Меркель по достройке газопровода запросил срочные консультации у Еврокомиссии.

«Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях», – заявили в ЕК.

Украинские эксперты связывают неожиданный ответ Еврокомиссии на письмо Киева месячной давности с возможным давлением Зеленского на Джо Байдена во время своего визита в Вашингтон – в последней попытке остановить достройку «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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