Немецкий суд отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС

Компания Nord Stream AG, оператор проекта «Северный поток-2» («дочка» «Газпрома»), в среду проиграла в суде ФРГ дело об освобождении российского газопровода от положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Высший земельный суд Дюссельдорфа счел, что введенные ЕС правила для газового рынка применимы к «Северному потоку-2».

Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии и оценит его, сообщили в пресс-службе оператора проекта. Как отмечается, о дальнейших шагах будет сообщено своевременно, передает ТАСС.

Газовая директива является составной частью Третьего энергопакета ЕС. Документ предписывает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно директиве, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Правила также обязывают передать 50% пропускной мощности трубопровода альтернативным поставщикам. Таким образом, оператор Nord Stream 2 AG должен стать независимым от «Газпрома», а половину транзитных мощностей предоставить другим сертифицированным агентам.

Как отмечает Bloomberg, судебный вердикт означает, что «Северный поток-2» может быть оштрафован, если он не будет соблюдать газовые правила ЕС после того, как начнутся поставки газа по новой трубе. Однако это не повлияет на сроки завершения строительства газопровода, которое было лицензировано в соответствии с другими правилами и, как ожидается, будет завершено в этом месяце. Технически меры ЕС также не препятствуют началу подачи газа, но «Газпрому» потребуется реструктуризация «Северного потока-2», что может стоить времени.

Чтобы соответствовать правилам Евросоюза, Nord Stream 2 должен быть сертифицирован в качестве независимого оператора в соответствии с правилами ЕС, пишет агентство.

Напомним, в июне было завершено строительство первой нитки «Северного потока-2». В конце июля сообщалось, что проект завершен на 99%. Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа заявлял, что осталось проложить 15 км второй ветки по морю. Ранее в Nord Stream 2 AG заявляли, что вторую нитку должны закончить до конца августа.

Как сообщал «Новый День», Федеральное сетевое агентство ФРГ в мае прошлого года отклонило ходатайство Nord Stream 2 AG об исключении газопровода «Северный поток-2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поправки в которую вступили в силу 23 мая 2019 года. Регулятор пояснил, что на освобождении от ограничений могли претендовать лишь газовые проекты, которые были реализованы до 23 мая 2019 года. Это не относится к Nord Stream 2, поскольку строительство газопровода к указанной дате завершено не было, заявило ведомство. В компании в свою очередь заявили, что регулятор отклонил аргумент Nord Stream 2, что инвестиции в проект в размере нескольких миллиардов евро были сделаны еще до утверждения новых европейских газовых норм.

Обновлено в 13:55. В Кремле, комментируя решение немецкого суда, заявили, что это «корпоративный вопрос», который должна решать компания-оператор Nord Stream 2 AG, сообщает «Коммерсантъ». Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность Европы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.21

Более 20 тысяч нарушений: Генпрокуратура возбудила 12 уголовных дел о нарушениях с детским питанием. / В уральском селе агроном случайно уничтожил всех пчел. / РЖД получили поддержку ФАС: ведомство не против отмены регулирования тарифов на перевозку пассажиров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»