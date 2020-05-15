Германия отказалась защитить «Северный поток-2» от дискриминационных мер ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило ходатайство «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG об исключении газопровода «Северный поток-2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поправки в которую вступили в силу 23 мая 2019 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Федеральном сетевом агентстве пояснили, что на освобождении от ограничений могли претендовать лишь газовые проекты, которые были реализованы до 23 мая прошлого года. «Это не относится к Nord Stream 2», – заявил регулятор. Строительство газопровода к указанной дате завершено не было.

Напомним, 1 мая немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Федеральное сетевое агентство ФРГ собирается отказать компании-оператору «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG в выводе газопровода из-под действия обновленной Газовой директивы на том основании, что строительство газопровода будет закончено позднее мая 2019 года. По сведениям издания, немецкий регулятор отклонил аргумент «Газпрома» о том, что миллиардные инвестиции в проект были сделаны еще до утверждения новых европейских норм. Федеральное сетевое агентство полагает, что при решении вопроса правильно опираться на «строительно-техническое» понимание термина «завершение проекта», а не на «экономическо-функциональное», информировал «Коммерсантъ».

В Nord Stream 2 AG не согласились с решением немецкого регулятора, посчитав его дискриминационным. Компания намерена изучить данное решение и допустила возможность обжалования его. В то же время в Nord Stream 2 AG заявили, что отказ ФРГ не помешает реализации проекта. «Законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС для эксплуатации газопроводов (Газовая директива). Поэтому процессы, относящиеся к Газовой директиве, не имеют никакого влияния на завершение строительства газопровода», – цитирует комментарий пресс-службы оператора «Северного потока-2» РИА «Новости».

Напомним, изменения в Газовую директиву, являющейся составной частью Третьего энергопакета Евросоюза, были приняты в середине апреля 2019 года под давлением противников России и «Газпрома». Согласно поправкам, на морские газопроводы, проходящие через территориальные воды государств – членов Евросоюза, будут распространяться действующие в ЕС правила, которые запрещают совмещение продажи и транспортировки газа. Таким образом, оператор Nord Stream 2 AG должен стать независимым от «Газпрома», а половину транзитных мощностей предоставить другим сертифицированным агентам. При этом возможны исключения, но только с одобрения Еврокомиссии. В ноябре прошлого года бундестаг имплементировал в национальное энергетическое законодательство поправки, предусмотренные обновлённой Газовой директивой ЕС. Вместе с тем, парламент ФРГ по настоянию правящей партии утвердил норму, согласно которой из-под действия новых правил освобождаются газопроводы, построенные до 24 мая 2020 года. Таким образом, проект «Северный поток-2» будь он завершен до этой даты, не попал бы под ограничения.

В Nord Stream 2 AG, комментируя поправки в Газовую директиву, заявляли, что они вредят и строительству «Северного потока-2», и подрывают возможности европейского рынка привлекать инвестиции. «Поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта «Северный поток-2» условия», – отмечали в компании.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Северного потока-2». В результате швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтике, вышла из проекта. «Газпром» в лице Алексея Миллера дал обещание, что проект будет закончен к концу текущего или в первом квартале следующего года собственными силами РФ. В Минэнерго считают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

Ранее, в мае правительство Германии пообещало политическую поддержку компаниям, работающим над газопроводом «Северный поток-2». Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос из бундестага. В документе отмечается, что федеральное правительство «исходит из того, что проект «Северный поток-2» будет завершен». И подчеркивается, что кабмин «по-прежнему позитивно оценивает проект» и рассматривает его в первую очередь как экономический, информировал «Прайм». Кроме того, в документе указывается, что задержка в строительстве газопровода «Северный поток-2» не создает угрозы энергобезопасности Германии.

На днях Bloomberg сообщил о возможном скором возобновлении строительства газопровода. Агентство отметило, что в логистический центр «Северного потока-2» на острове Рюген в Германии прибыл российский трубоукладчик «Академик Черский», который может завершить укладку труб на Балтике.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 15.05.20

1,7 млн российских туристов лишатся денег и отдыха из-за нового закона о ваучерах. / Накануне большой драки за власть: российская элита начинает мыслить постпутинскими категориями. / В Свердловской области 5,5 тысячи заемщиков попросили о кредитных каникулах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»