Ставка России на «Северный поток – 2» оказалась стратегически верной – украинский эксперт

Россия много лет назад приняла абсолютно правильное стратегическое решение в пользу морских газопроводов в Европу «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» вместо строительства дополнительного сухопутного трубопровода «Ямал-Европа – 2» по территориям Белоруссии и Польши.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт в области энергетики, аналитик альтернативного экспертного правительства Украины Валентин Землянский.

По его словам, если бы Россия в своё время сделала ставку на дополнительный сухопутный трубопровод через Польшу, которая недавно отказалась от продления транзитного контракта по газопроводу «Ямал-Европа», то сейчас «Газпром» полностью лишился бы северного транзитного коридора на огромные объёмы.

По мнению Землянского, несмотря на то, что строительство «Северного потока – 2» сопровождается большими издержками и сложностями, он всё равно будет достроен и начнёт работу после восстановления европейского газового рынка.

«На сегодня те объемы, которые поставлял «Газпром», будут избыточны. Максимально он выходил на 200 миллиардов кубов в год. Экономика будет очень тяжело выходить из этого кризиса, поэтому, я думаю, что до конца предстоящего отопительного сезона, то есть до следующего лета, никаких резких колебаний – ни цен, ни объемов потребления ждать не стоит.

Давайте понимать, что история с газопроводом «Ямал-Европа – 2», она же встала на повестке дня в то же время, когда встал «Северный поток». Он раньше рассматривался, но когда рассматривались альтернативы – либо «Северный поток», либо «Ямал-Европа – 2», вторая очередь, отдали предпочтение «Северному потоку».

Тогда предполагалось, ходили версии, что это конфликт «Батьки» и Путина перманентный, потом говорили, что это «откатопровод», на этом зарабатывают подрядчики «Газпрома».

Но сейчас, если мы посмотрим на складывающуюся геополитическую ситуацию, «Северный поток» был весьма правильным решением на тот момент времени. Если бы сейчас пришлось останавливать обе очереди «Ямал-Европа», это было бы более болезненным, а так – нет. В принципе, на этом Россия и делала акцент – никаких транзитных стран, мы напрямую поставляем газ Германии», – приводит слова Землянского «ПолитНавигатор».

«Так что я не вижу предпосылок для каких-то значительных колебаний на газовом рынке и угроз для того, чтобы проекты («Газпрома») были закончены», – добавил украинский эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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