В США грозят санкциями «Газпрому» за «Северный поток – 2».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенатор от штата Техас Тед Круз заявил: если газопровод будет достроен, в отношении компании будут введены ограничения, одобренные еще в декабре прошлого года.

Напомним, накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока – 2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза. В качестве причины отказа отмечалось то, что Nord Stream 2 AG не сумело своевременно достроить газопровод к назначенной дате – 23 мая 2019 года. А этот было необходимо для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы.

Поэтому после завершения строительства «Газпром» сможет использовать только 50% мощностей газопровода, на остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не связанные с основным поставщиком.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 16.05.20

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