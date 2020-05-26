Вашингтон готовит новые санкции против «Северного потока-2» – Берлин в бешенстве

Германия «прикармливает зверя» (сотрудничая с Россией в газовой сфере), в то время как сама не платит достаточные взносы в НАТО. В связи с этим Соединённые Штаты рассматривают новый пакет против «антизападного» проекта «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

По его словам, Вашингтон не позволит осуществиться российско-германскому проекту «СП-2», и по этому вопросу в Конгрессе США существует полное единство республиканцев и демократов.

«Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро», – пообещал американский посол.

Какие именно новые меры готовятся американцами – дипломат не уточнил.

Между тем, сразу после выпада Гренелла последовала резкая отповедь со стороны министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

«Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными санкциями, которые нарушают международное право», – приводит РИА Новости слова германского высокопоставленного чиновника.

Напомним, ранее, когда вводились первые американские санкции против «СП-2», канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла о недопустимости экстерриториального принципа применения Вашингтоном своих ограничительных мер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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