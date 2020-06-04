США хотят ужесточить санкции против «Северного потока-2», чтобы «защитить Украину и Европу от России»

Группа сенаторов США подготовила законопроект об ужесточении американских санкций против газопровода «Северный поток-2». В случае утверждения документа Конгрессом, ранее введенные ограничительные меры распространятся на все виды деятельности по укладке труб и страхования проекта, следует из документа. Кроме того, будут расширены санкции в отношении компаний, оказывающих услуги страхования и модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на законопроект.

В документе говорится, что любой участник строительства трубопровода «столкнется с разрушительными и немедленными американскими санкциями». Об этом заявил один из авторов законопроекта республиканца Тед Круз. По мнению сенатора из Техаса, газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен», а «президент России Владимир Путин пытается обойти санкции, принятые Конгрессом в прошлом году».

Сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Жанна Шахин считает, что этот проект «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать союзников США». Она призвала Конгресс вновь «предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода».

Оператор проекта «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG назвала угрозу санкций США «незаконной дискриминацией в отношении европейских компаний».

Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Северного потока-2». В результате швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтике, вышла из проекта. «Газпром» в лице Алексея Миллера пообещал, что проект будет закончен к концу текущего или в первом квартале следующего года собственными силами России. В Минэнерго полагают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

В мае Bloomberg сообщил о возможном скором возобновлении строительства газопровода. Агентство отметило, что в логистический центр «Северного потока-2» на острове Рюген в Германии прибыл российский трубоукладчик «Академик Черский», который может завершить укладку труб на Балтике.

Москва, Наталья Петрова

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