Европа думает об общем ответе на санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии рассматривает возможность скоординированного ответа Евросоюза, если США введут новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух неназванных немецких чиновников, знакомых с ситуацией. По мнению минэкономики ФРГ, дополнительные ограничительные меры могут больно ударить по германским и европейским компаниям, а также банкам и государственным ведомствам, связанным с этим проектом.

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что новые экстерриториальные санкции Вашингтона противоречат международному праву и не препятствуют развитию международного сотрудничества.

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, в свою очередь, заявил о готовности Германии ввести штрафные пошлины на поставляемый США газ, если Вашингтон не прекратит давление на «Северный поток – 2».

В начале июня группа сенаторов США подготовила законопроект об ужесточении американских санкций против газопровода «Северный поток-2». В случае утверждения документа Конгрессом, ранее введенные ограничительные меры распространятся на все виды деятельности по укладке труб и страхования проекта. Кроме того, будут расширены санкции в отношении компаний, оказывающих услуги страхования и модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В документе говорится, что любой участник строительства трубопровода «столкнется с разрушительными и немедленными американскими санкциями».

Глава Минэнерго РФ Александр Новак счел санкции незаконными и неадекватными. По его мнению, ограничительные меры не повлияют на реализацию проекта, который находится в завершающей стадии.

Напомним, американские санкции против «Северного потока – 2» были введены в декабре 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтике, вышла из проекта. «Газпром» в лице Алексея Миллера пообещал, что проект будет закончен к концу текущего или в первом квартале следующего года собственными силами России. В Минэнерго полагают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

В мае Bloomberg сообщил о возможном скором возобновлении строительства газопровода. Агентство отметило, что в логистический центр «Северного потока-2» на острове Рюген в Германии прибыл российский трубоукладчик «Академик Черский», который может завершить укладку труб на Балтике.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 26.06.20

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