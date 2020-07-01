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Среда, 1 июля 2020, 12:52 мск

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Шрёдер назвал санкции США шагом к намеренному прекращению партнерства с ЕС

Новые американские санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются шагом к «намеренному прекращению трансатлантического партнерства», считает экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на подготовленный для выступления на слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага текст речи.

По мнению Шрёдера, законопроект по санкциям, который сейчас обсуждается в конгрессе США, является «широко распространенным, неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность в Западной Европе».

Шрёдер является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая ведет строительство газопровода. По его оценкам, готовящийся макет американских санкций напрямую затронет более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream – 2. «За каждой из этих компаний – европейские рабочие места, которые находятся в опасности», – подчеркнул он.

Шрёдер отметил, что в случае принятия новых санкций Европу ждут значительные финансовые потери. Он полагает, что под угрозой окажутся инвестиции в инфраструктуру Европы в размере €12 млрд. Кроме того, европейские потребители будут вынуждены нести ежегодные дополнительные расходы в размере €4 млрд в год.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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