Россия сможет приступить к достройке «Северного потока – 2» не раньше 3 августа

Энергетическое агентство Дании (DEA), разрешившее трубоукладчику «Академик Черский» продолжить строительство газопровода «Северный поток – 2», установило срок подачи апелляции на своё же решение любой заинтересованной стороной до 3 августа текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в опубликованном агентством пояснении.

Ранее DEA позволило достраивать газопровод судам с якорным позиционированием, к которым относится «Академик Черский». До этого разрешение распространялось только на трубоукладчики с динамическим позиционированием.

«Любая заинтересованная в решении сторона может подать апелляцию. Обращения должны быть представлены в Энергетический совет по жалобам в течение четырех недель с момента публичного оглашения (разрешения на строительство), то есть, до 3 августа. Разрешение не может быть использовано до истечения срока подачи апелляции», – цитируют DEA РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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