Меркель повторно прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток-2» – это полезный экономический проект, поэтому Германия будет работать над его достройкой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, комменитруя новый пакет американских санкций против газопровода.

«Мы считаем, что этот проект нужно завершить, в этом ключе мы и будем работать», – приводит ТАСС слова Мекель.

Напомним, после первых ограничительных мер со стороны США в отношении «Северного потока» в конце прошлого года немецкий канцлер заявила, что Германия намерена решительно оспаривать практику экстерриториальных санкций США.

«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана... Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры (с Вашингтоном) о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», – заявила Меркель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.20

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