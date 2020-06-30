Новые санкции против «Северного потока – 2» включены в оборонный бюджет США

Сенат США включил в проект оборонного бюджета страны дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере написал один из авторов инициативы американский конгрессмен от Республиканской партии Стив Вомак.

«Я чрезвычайно горд быть соавтором санкций, направленных на остановку строительства газопровода, и рукоплещу сенату за их приоритетное включение в проект бюджета национальной обороны», – написал американец и добавил, что «Северный поток – 2» якобы направлен на «увеличение зависимости Польши и Украины от российского газа».

Напомним, правительство Германии, одного из участников проекта «СП-2», заявляло ранее, что рассматривает возможность скоординированного ответа Евросоюза, если США введут новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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