Эксперт объяснил значение избавления «Северного потока» от директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от газовой директивы ЕС, однако данное решение не означает, та же судьба уготована «Северному потоку – 2», считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Когда запустили «Северный поток – 2», Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности», – пояснил Симонов.

При этом отметил эксперт, первый трубопровод вовсе не подпадал под правила документа, в связи с этим «на всякий случай» была подана заявка регулятору на освобождение от директивы, пишет «Вечерняя Москва». По словам Константина Симонова, это не является обнадеживающим прецедентом, и он не считает, что отказ BNA поступить также с «Северным потоком – 2» в конечном итоге повлияет на его работу.

«Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности, надо дождаться рассмотрения другой, более сложной схемы. К тому же трубу еще надо построить», – заключил Симонов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.20

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