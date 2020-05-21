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Четверг, 21 мая 2020, 08:59 мск

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Эксперт объяснил значение избавления «Северного потока» от директивы ЕС

Фото: nord-stream2.com

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от газовой директивы ЕС, однако данное решение не означает, та же судьба уготована «Северному потоку – 2», считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Когда запустили «Северный поток – 2», Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности», – пояснил Симонов.

При этом отметил эксперт, первый трубопровод вовсе не подпадал под правила документа, в связи с этим «на всякий случай» была подана заявка регулятору на освобождение от директивы, пишет «Вечерняя Москва». По словам Константина Симонова, это не является обнадеживающим прецедентом, и он не считает, что отказ BNA поступить также с «Северным потоком – 2» в конечном итоге повлияет на его работу.

«Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности, надо дождаться рассмотрения другой, более сложной схемы. К тому же трубу еще надо построить», – заключил Симонов.

Москва, Иван Гридин

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