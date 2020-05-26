Оператор «Северного потока – 2» назвал новые угрозы США незаконной дискриминацией Европы

Оператор Nord Stream 2 AG и его партнеры в Европе не сомневаются в том, что проект газопровода «Северный поток – 2» полностью отвечает экономическим интересам ЕС, а любые угрозы применения санкций являются прямой дискриминацией европейских компаний.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, комментируя заявление посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о новых санкциях против «СП-2», которые готовит Вашингтон.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», – приводит ТАСС слова Мюллера.

«Любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний», – добавил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG.

Напомним, сегодня посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что Германия «прикармливает зверя» (сотрудничая с Россией в газовой сфере), в то время как сама не платит достаточные взносы в НАТО. В связи с этим Соединённые Штаты рассматривают новый пакет против «антизападного» проекта «Северный поток-2».

По его словам, Вашингтон не позволит осуществиться российско-германскому проекту «СП-2», и по этому вопросу в Конгрессе США существует полное единство республиканцев и демократов.

Между тем, сразу после выпада Гренелла последовала резкая отповедь со стороны министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

«Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными санкциями, которые нарушают международное право», – заявил немецкий высокопоставленный чиновник.

Напомним, ранее, когда вводились первые американские санкции против «СП-2», канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла о недопустимости экстерриториального принципа применения Вашингтоном своих ограничительных мер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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