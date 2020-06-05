Германия пригрозила США штрафными пошлинами на газ

Германия готова ввести штрафные пошлины на поставляемый США газ, если Вашингтон не прекратит давление на «Северный поток – 2», заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза», – заявил политик в ответе на запрос РИА «Новости». Ранее агентство обратилось к Клаусу Эрнсту с просьбой прокомментировать законопроект о санкциях принимаемых в отношении газопровода «Северный поток – 2», который пока не удается достроить.

Представитель Минэкономики ФРГ заявила ранее, что в Берлине внимательно следят за действиями США по этому вопросу и категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.

Как писал «Новый День», в конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в котором была предусмотрена статья расходов для противодействия реализации проекта «Северный поток – 2». После введения санкций швейцарская компания Allseas, которая вела прокладку трубопровода, остановила работы, ее суда-трубоукладчики покинули акваторию Балтийского моря.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 05.06.20

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. / «Для активных боевых действий»: Зеленский стягивает войска в Донбасс. / В России создают винтовку-рекордсмен по дальности стрельбы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»