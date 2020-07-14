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Среда, 15 июля 2020, 01:49 мск

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Бундестаг – Конгрессу: Германия не Техас

Клаус Эрнст. Фото: pravdainform.com.ua

Экстерриториальные санкции США против газопровода «Северный поток – 2» наносят ущерб репутации Америки в Европе и подрывают трансатлантическое партнёрство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в открытом письме главы комитета немецкого парламента по экономическим и энергетическим вопросам Клауса Эрнста спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главам комитетов Конгресса и авторам законопроекта, ужесточающего введённые в прошлом году американские санкции против «Северного потока – 2».

«Будучи избранными представителями американского народа, вы, несомненно, будете справедливо противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе», – цитирует письмо Эрнста немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Экстерриториальное применение американских санкций подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономики в ЕС», – предупредил американских конгрессменов глава комитета Бундестага.

Симферополь, Валентин Карамазов

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