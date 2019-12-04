В бундестаге пригрозили Киеву из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Позиция Киева по газопроводу «Северный поток – 2» и поддержка политики США по данному вопросу в целях препятствования его строительству, неприемлема. Такое заявление сделал председатель парламентской комиссии по экономике и энергетики бундестага Клаус Эрнст.

Он напомнил, что Украина получала и продолжает получать «большую политическую и финансовую поддержку от Евросоюза», но при этом активно поддерживает санкции США, подрывающие «нашу энергетическую политику». В связи с этим возникает вопрос о целесообразности оказания помощи Украине в дальнейшем.

По словам Эрнста, Германия готова принять ответные меры, если США введут санкции против «Северного потока – 2», например, повысить пошлины на американский газ, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце ноября в Киеве охарактеризовали санкции США как дополнительный инструмент в переговорах с Россией о транзите газа через Украину, а президент страны Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на заключение газового контракта с Россией на десять лет. Москва в свою очередь согласна лишь на краткосрочный договор.

Как писал «Новый День», американский сенатор Джим Риш заявил, что меры против «Северного потока – 2» предусматривают ограничительные санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода. Их включили в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».

Сенатор Андрей Климов считает, что США таким образом пытаются ослабить не только Россию, но и Евросоюз как экономического конкурента. По мнению политика, в европейских столицах уже поняли, что новые санкции направлены не против Москвы. Сенатор Владимир Джабаров назвал американские ограничительные меры элементом недобросовестной конкуренции.

Очередные американские заявления прокомментировали и в Госдуме. По словам первого зампреда комитета по международным делам Дмитрия Новикова, нет никаких оснований, позволяющих затормозить или остановить газопровод. Такой ход не в интересах европейских партнеров России по организации этого проекта, и он идет в разрез с целью обеспечить энергоснабжение Европы, поскольку ее страны нуждаются в стабильных поставках газа, и Россия готова их гарантировать.

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.

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