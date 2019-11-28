Нафтогаз обвинил Германию в «удушении Украины» и предупредил о последствиях

Германия, согласившись на прокладку газопровода «Северный поток – 2», лишает украинскую экономику существенных доходов и несёт в связи с этим ответственность за возможную дестабилизацию энергетического рынка Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«С запуском «Северного потока – 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», – приводит ТАСС слова топ-менеджера «Нафтогаза».

При этом он предупредил Германию, что дестабилизация восточно-европейского газового рынка будет на совести Берлина.

«Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере, – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать», – пригрозил Витренко.

Напомним, недавно министр энергетики России Александр Новак предупредил Украину, что Киев ещё имеет возможность заключить выгодные договоры на транзит и прямые закупки российского газа, так как у Москвы скоро отпадёт острая необходимость в украинском транзите и в значительной мере снизится зависимость от ГТС «Незалежной».

Между тем, Киев настаивает на своих условиях транзитного контракта, которые предусматривают большие ежегодные объёмы прокачки российского газа в Европу на долгосрочный период.

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