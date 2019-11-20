Киеву стоит поспешить: «Северный поток – 2» может заработать до конца года

Киев ещё имеет возможность заключить выгодный договор о прямых закупках российского газа, так как у Москвы скоро отпадёт острая необходимость в украинском транзите и в значительной мере снизится зависимость от ГТС «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти. Может быть и в этом году постараются сделать», – отметил министр, отвечая на вопрос о сроках запуска трубопровода «Северный поток – 2».

По его словам, Россия постоянно предлагает украине заключить договор о прямых поставках 15 млрд куб. российского газа, который значительно дешевле так называемого «реверсного».

«Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита газа мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренний рынок Украины, а не через реверс», – объяснил Новак.

Что касается судьбы нового транзитного контракта, то в данный момент, отметил министр, российская сторона ждёт от Киева ответа на последнее предложение «Газпрома» об отказе от взаимных судебных претензий.

«Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать», – заявил Александр Новак.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсурдные и неприемлемые судебные претензии Киева и «Нафтогаза» к Москве исключают возможность подписания транзитного контракта на прокачку российского газа в Европу через Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.19

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