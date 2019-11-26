Кремль опубликовал заявление Миллера для Украины

Глава «Газпрома» по поручению президента России направил Киеву очередное предложение на поставку и транзит газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Предложение содержит как возможность подписания нового транзитного контракта, так и продление действующего до конца 2019 года. Кроме того, «Газпром» настаивает на заключении договора о прямых поставках газа на Украину.

Также российская сторона ждёт окончательной сертификации нового украинского оператора газотранспортной системы «Незалежной».

«По указанию Президента «Газпром» уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продление действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину.

Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован.

Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки.

Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее», – говорится в заявлении Алексея Миллера.

Между тем, министр энергетики России Александр Новак уже предупреждал, что Россия будет внимательно следить за получением новым украинским транзитным оператором всех европейских сертификатов, без наличия которых не признает его в качестве партнёра по переговорам о транзите российского газа.

Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Украина успеет до конца года надлежащим образом оформить все документы, разрешающие ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» приступить к работе по перекачке российского газа. В связи с этим он предложил Киеву продлить на год действующий газовый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Как сообщал «Новый День», недавно исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев не собирается отказываться от судебных исков к «Газпрому» и требует от Москвы большие объёмы транзита на долгосрочный период.

Таким образом, Киев отверг предложения «Газпрома» для заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной.

Ранее российская компания «Газпром» официально направила украинскому «Нафтогазу» свои условия для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Обязательным условием являются отказ обеих сторон от всех взаимных арбитражных претензий и прекращение всех судебных разбирательств в международных инстанциях.

Также Киев обязан отменить прежнее решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа в 7 млрд долларов за якобы «нарушение экономической конкуренции».

Кроме того, Украина должна отозвать ходатайство «Нафтогаза» об инициировании расследования против «Газпрома» Европейской комиссией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.19

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